Continua la ricerca dell’allenatore per la prossima stagione per il Napoli, che ha l’obiettivo di cancellare questa annata catastrofica con una rivoluzione a partire dalla panchina. Conte resta la soluzione favorita da ambiente e tifosi, ma Gasperini che sta compiendo l’ennesima stagione eroica con l’Atalanta e potrebbe essere più di una suggestione per la panchina azzurra.

Conte è pronto a dire si

Conte è sempre più entusiasta di iniziare la sua avventura sulla panchina azzurra dopo i dubbi dello scorso Autunno, quando rifiutò la panchina azzurra dopo l’esonero di Rudi Garcia. L’allenatore al momento sembra essere il capo popolo voluto dalla tifoseria che rivede in Conte quel leader capace di far rinascere dalle ceneri una squadra, collassata dal punto di vista motivazionale.

Il futuro di Gasperini si deciderà solo a fine stagione

Dall’altra parte resta sempre viva la pista che porta a Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che sta compiendo un impresa con i bergamaschi. Tante sono stati i complimenti ricevuti in varie occasioni dal presidente De Laurentiis, nonostante l’allenatore dopo 8 stagioni sulla panchina della dea ha rimandato ogni pensiero sul futuro al termine della stagione attuale, poiché l’Atalanta è ancora in piena corsa su tutti i fronti poiché si apprestano ad affrontare la Juventus all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia, la finale di Europa League con il Bayer Leverkusen degli imbattibili ed è al quinto posto in campionato con l’Atalanta