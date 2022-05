È stato scarcerato il poliziotto 28enne che ha investito e ucciso Davide Pavan, ragazzino di 17 anni, mentre era a bordo dello suo scooter. Samuel Seno, di Treviso, che era in forze alla Questura di Treviso, è stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari. Per il pm non sussistono i requisiti per confermare la misura cautelare, dunque ha revocato quanto aveva disposto il Gip.

L’agente era stato posto agli arresti domiciliari nella giornata di ieri lunedì 9 maggio dopo aver travolto e ucciso in auto il 17enne che stava tornando. Il giovane poliziotto subito dopo l’incidente era risultato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico due volte superiore al limite imposto dalla legge.

La dinamica dell’incidente

Il 17enne aveva appena lasciato la sua ragazza a casa e stava rientrando dai suoi genitori quando l’auto del giovane poliziotto lo ha centrato in pieno senza lasciargli via di scampo. Davide, infatti, è deceduto sul colpo. La sua fidanzatina è stata la prima a trovarlo sul luogo dell’incidente.