Seduce e mette incinta tre dipendenti. Una vicenda surreale, ma accaduta realmente, quella raccontata da Il Messaggero, e che a settembre verrà discussa in Tribunale.

Tutto ha avuto inizio a febbraio del 2022. Una ragazza del Sorano (in Toscana) incontra Paolo (nome di fantasia), tra loro sboccia subito l’amore e decidono di andare a convivere. Nel frattempo la giovane inizia anche a lavorare collaborando nell’attività del fidanzato. Da lì a poco la lieta notizia dell’arrivo di un figlio.

Datore di lavoro mette incinta tre collaboratrici in pochi mesi

Durante le prime settimane di gestazione, però, la ragazza inizia ad avere dubbi sulla possibilità di continuare ad aiutare il compagno nell’attività poiché i ritmi di lavoro potrebbero compromettere la gravidanza. A quel punto le cose iniziano a cambiare. Paolo cambia ed inizia ad assumere comportamenti e atteggiamenti diversi.

Per questo alla fine di agosto del 2022 la coppia “scoppia“ e il rapporto viene interrotto. In un primo momento il futuro padre dichiara di voler contribuire alle spese della gravidanza e a quelle del figlio, ma dopo poco cambia idea e chiede un test del dna al quale però non si sottopone.

Anzi, in un momento così complesso e delicato, inizia una nuova relazione sentimentale mettendo incinta una seconda ragazza, anch’essa sua collaboratrice.

Nel frattempo, a gennaio 2023, nasce il primo figlio (il secondo nascerà a breve). Ma non finisce qui. “Mia figlia è stata la prima “vittima” di questa persona – dichiara la nonna del primo bimbo – ma fortunatamente ha una madre che le darà tutto il sostegno che le è necessario. Spero che sia così anche per la seconda e la terza”.

La terza? E si perché pare che anche una terza ragazza, anche lei impiegata nell’attività di Marco, sia caduta tra le braccia del datore di lavoro con lo stesso epilogo delle prime collaboratrici. “Mi auguro che questa persona si prenda le responsabilità derivanti dall’essere padre. Ci sono almeno due ragazze madri sperando che almeno alla terza vada bene e presto ci saranno tre fratellastri nati a pochi mesi l’uno dall’altro legati dallo stesso padre”, aggiunge la nonna sconfortata.