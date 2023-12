È morto dopo due settimane di agonia Giuseppe Tirone, il 51enne di Cervinara (Avellino) dato alle fiamme dal suo vicino di casa, il 38enne Massimo Passariello. La vittima è deceduta al Centro Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ferite riportate.

Dato alle fiamme dal vicino di casa: Giuseppe muore al Cardarelli di Napoli

Subito dopo il decesso, la Procura della Repubblica ha disposto l’esame autoptico sulla salma della vittima. La lite scoppiò lo scorso 16 dicembre per futili motivi. Tirone e Passariello si affrontarono all’esterno del loro condominio in via Curielli. Al culmine dello scontro, il più giovane dei due afferrò una tanica di benzina e dopo averne cosparso il contenuto sul corpo dell’altro gli diede fuoco.

Il 51enne fu immediatamente soccorso e trasportato dapprima all’ospedale San Pio di Benevento, poi, a causa della gravità delle ustioni, nel reparto specializzato dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove a distanza di due settimane è sopraggiunto il decesso. Adesso Massimo Passariello, già arrestato con l’accus di tentato omicidio, risponderà di omicidio volontario.