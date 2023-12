Una lite tra vicini di casa a Cervinare, in provincia di Avellino, è finita in tragedia. Un 38enne ha versato addosso a un 51enne una latta di benzina e poi gli ha dato fuoco, trasformandolo in una torcia umana.

Cervinara: litiga col vicino di casa, gli getta benzina e gli dà fuoco

La vittima, più volte denunciato per molestie e violenze nei confronti degli altri residenti, ha subito ustioni in tutte le parti del corpo e dopo essere stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Pio” di Benevento è stato trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il responsabile è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Cervinara, intervenuti sul posto in via Curielli e arrestato.

Secondo quanto ricostruito, i due avevano avuto poco prima una discussione sorta per futili motivi; il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, si era allontanato per poi fare ritorno con una bottiglia piena di benzina, che ha versato addosso al 51enne dandogli subito fuoco.