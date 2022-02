Daniela Poggi è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Ospite a Verissimo nel pomeriggio di sabato, è nota per aver preso parte a diverse produzioni televisive di successo e per aver avuto una relazione con Walter Chiari. Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Daniela Poggi: chi è, età, altezza, carriera

Daniela Poggi è nata il 17 ottobre 1954, sotto il segno della Bilancia. Ha 67 anni ed è alta 176 cm.

Nel 1977, ha partecipato al Festival di Sanremo come ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar, con il gruppo di ballo chiamato ironicamente Bazarettes.

Debutta in teatro nel 1978 con Walter Chiari e si divide tra cinema, teatro e televisione. Nel 1989 conduce alla radio l’ultima edizione della trasmissione Varietà, varietà. Dal 2000 al 2004 ha anche condotto lo storico programma televisivo di Rai Tre, Chi l’ha visto? e nel 2005 il programma Una notte con Zeus in onda sempre su Rai Tre in seconda serata. Nel 2000, ha interpretato il ruolo di Maria Madre di Gesù nella fiction San Paolo, e nel 2010 quello del magistrato Flavia Conti nella serie Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi.

Nel maggio 2001 è stata nominata ambasciatrice dell’UNICEF e come tale ha partecipato ad alcune missioni per aiutare i bambini in Africa.

Daniela Poggi: Walter Chiari, marito, figli

In merito alla sua vita privata, è stata legata a Walter Chiari quando era molto giovane. Successivamente, si è sposata, separandosi dopo cinque anni. Ha adottato una bambina peruviana. Attualmente, vive Roma.

Daniela Poggi: malattia

Daniela ha parlato della malattia della madre, che ha sofferto di Alzheimer, descrivendo quest’esperienza come sconcertante e dolorosa anche per lei: “Mia madre aveva l’Alzheimer, a volte non sapeva chi fossi. Io la conoscevo, ma a causa della malattia spesso mi trovavo di fronte a un’altra persona. Per questo è stato un percorso certamente difficile, ma straordinario. Per 10 anni non mi ha chiamato con il mio nome e soprattutto io non ero più una figlia, mi sono trovata persa”.

Daniela Poggi: Instagram

Daniela Poggi è presente sui social: su Instagram, conta oltre 7mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.