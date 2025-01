A partire da oggi, mercoledì 1° gennaio 2025, entra in vigore un aumento dei pedaggi autostradali sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia, che coprono circa 2.800 chilometri di rete viaria nazionale. L’incremento, pari all’1,8%, è stato calcolato in base al tasso programmato di inflazione per il 2025, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal 1° gennaio 2025 scattano gli aumenti dei pedaggi autostradali: rincari anche in Campania

Anche le autostrade in Campania saranno interessate dal rincaro, insieme a un ulteriore aumento dell’1,67% sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno, gestita dalla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli Spa. Secondo quanto precisato dal Ministero, le altre 22 società concessionarie autostradali non applicheranno aumenti ai pedaggi per il 2025.

Le autostrade interessate dai rincari in Campania

In Campania, oltre all’Autostrada A3 Napoli-Salerno, le seguenti tratte saranno soggette agli aumenti dei pedaggi:

Autostrada A1 (Autostrada del Sole) Napoli-Milano

Autostrada A16 (Autostrada dei Due Mari) Napoli-Canosa

Autostrada A30 Caserta-Salerno

Gli automobilisti che percorrono queste tratte dovranno dunque fare i conti con i nuovi costi a partire dal primo giorno del 2025.