Da Villaricca al mondo: Gabriele Manna a Mr International

Da Villaricca a uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al mondo.

Abbiamo incontrato Gabriele Manna, rappresentante italiano nel panorama internazionale, protagonista alla competizione Mr International.

Un percorso costruito passo dopo passo, che lo ha portato prima a Los Angeles, dove ha sfilato per brand ed eventi di rilievo internazionale, maturando esperienza e professionalità. Mesi di lavoro e preparazione che lo hanno poi condotto in Thailandia, sede della fase finale del concorso.

Determinazione, disciplina e ambizione: Gabriele Manna si presenta come un giovane con la testa sulle spalle e le idee chiare, capace di trasformare un sogno nato in provincia in una sfida internazionale, portando il nome dell’Italia sul palcoscenico della bellezza mondiale.