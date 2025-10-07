Da Scampia a Roma fingendosi carabiniere per truffare anziana: reato estinto dopo la messa alla prova

Roma. Si è conclusa con esito positivo la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un giovane di Scampia, G.P., accusato di estorsione pluriaggravata ai danni di un’anziana residente in provincia di Roma. I fatti risalgono al 4 ottobre 2023, quando il minorenne, in concorso con soggetti rimasti ignoti, avrebbe finto di essere un maresciallo dei carabinieri riuscendo a sottrarre 15mila euro in contanti alla vittima.

Assistito dallo studio legale Cacciapuoti, il giovane è stato ammesso alla messa alla prova nel corso dell’udienza del 6 febbraio 2024. Dopo un percorso di 20 mesi di affidamento ai servizi sociali, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso una sentenza di non doversi procedere per esito positivo della misura.

Durante il periodo di messa alla prova, coordinato dall’Ufficio Uepe di Napoli, il ragazzo ha svolto diverse attività educative e di reinserimento sociale, sotto la supervisione degli operatori incaricati. La misura alternativa ha permesso di evitare la detenzione, puntando su un percorso rieducativo e di recupero personale.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Daniele Cacciapuoti del foro di Napoli Nord, ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando come la giustizia minorile possa offrire strumenti concreti di recupero e prevenzione, respingendo l’idea che il carcere sia l’unica risposta al reato.