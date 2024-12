Non si fermano le truffe ai danni degli anziani in Campania. L’ultimo episodio si è verificato a Venticano, dove un uomo di 54 anni, originario di Napoli e con precedenti per reati simili, è stato arrestato dai carabinieri per tentata truffa.

Da Napoli ad Avellino per truffare nonnino di 80 anni, arrestato finto carabiniere

Il modus operandi del truffatore è stato quello ormai tristemente consolidato. Fingendosi un maresciallo dei carabinieri, ha telefonato a un uomo ultraottantenne del posto, raccontandogli che il figlio era stato arrestato dopo aver provocato un grave incidente stradale. Per evitare che il figlio venisse trattenuto in carcere, il falso maresciallo ha chiesto all’anziano di raccogliere la somma di 18mila euro, promettendo di inviare un collega per ritirare il denaro e alcuni oggetti preziosi.

Fortunatamente, l’anziano ha intuito che potesse trattarsi di una truffa e ha deciso di allertare un vicino. Quest’ultimo, a sua volta, ha contattato il 112. I carabinieri della stazione di Dentecane sono intervenuti prontamente, recandosi all’abitazione dell’anziano proprio mentre il truffatore stava tentando di ritirare il bottino.

Il 54enne, che si trovava ancora in auto nei pressi dell’abitazione, ha tentato di darsi alla fuga alla vista dei militari. Tuttavia, è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

L’uomo, che aveva l’obbligo di dimora nel comune di residenza, si era recato in provincia di Avellino con l’unico scopo di mettere in atto la truffa. Oltre all’arresto, per lui è stato proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Venticano.