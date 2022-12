Marco Ostroschi, 38enne napoletano di Vico Spicoli, zona piazza Mercato, era stato arrestato perché insieme ad altre persone avrebbe commesso una rapina di Rolex a Torino. Adesso per lui si riaprono le porte di casa.

Da Napoli a Torino per rapinare un Rolex, ai domiciliari un Napoletano

Il 38enne era detenuto nel carcere di Poggioreale dallo scorso luglio, dove a seguito dell’interrogatorio di garanzia, aveva deciso di negare le accuse a suo carico. Oggi il GIP del Tribunale di Torino, Alfredo Toppino, nonostante il parere contrario del Pubblico Ministero, ha deciso di accogliere la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, concedendo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Napoli.

Ostroschi è ancora indagato, non essendo state concluse le indagini preliminari. Gli viene contestata la recidiva reiterata specifica. Era il 1 dicembre del 2021 quando la vittima la persona era a bordo del suo veicolo a Torino. In quella circostanza due soggetti coperti dì passamontagna, dopo aver aperto la portiera dell’autovettura, puntarono una pistola contro l’automobilista e si impossessarono di di una collana e dell’orologio Rolex. Per questo fatto sono indagate 4 persone, tra cui i due passeggeri dell’autovettura, ritenuti essere i complici degli autori materiali del raid. Sarebbero stati loro a informare i rapinatori della presenza dell’orologio di lusso al polso del conducente.