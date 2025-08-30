Momenti di tensione ieri mattina a Curti, dove un 35enne napoletano, sorpreso subito dopo aver rubato una Smart Forfour, ha tentato la fuga urtando alla gamba un carabiniere. Fortunatamente il militare ha riportato solo lievi lesioni ed è stato medicato all’ospedale di Marcianise.

Da Napoli a Curti per rubare auto: nella fuga ferisce un carabiniere, nei guai 35enne

L’uomo, insieme a due complici in corso di identificazione, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Maddaloni per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato.

Nei pressi della sua abitazione è stata rinvenuta e sequestrata una Jeep Renegade noleggiata, utilizzata dai malviventi per spostarsi sul luogo del furto. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di sequestrare numeroso materiale ritenuto idoneo alla commissione di furti di autovetture, tra cui chiavi elettroniche, centraline, jammer e attrezzatura varia.