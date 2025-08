Durante il concerto di Geolier, tenutosi sabato scorso a Campobasso, quattro giovani, ben mimetizzati tra i fan, hanno messo in atto una serie di furti con strappo, rubando alcune collanine d’oro a spettatori presenti tra la folla. Le vittime, oltre al danno, hanno riportato escoriazioni a causa della violenza con cui sono stati sottratti gli oggetti.

Da Napoli a Campobasso per scippare collanine d’oro durante il concerto di Geolier: 4 fermati

L’intervento tempestivo della Squadra Mobile della Questura, impiegata nel dispositivo di ordine pubblico predisposto per l’evento, ha permesso di raccogliere rapidamente informazioni dai presenti, individuando e fermando tre maggiorenni e un minorenne, tutti napoletani.

I quattro erano giunti a Campobasso a bordo di un’auto a noleggio, utilizzata per raggiungere il luogo del concerto. Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una delle collanine rubate, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Tutti e quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente. La Questura ha sottolineato come l’intervento abbia evitato che il gruppo potesse portare a termine altri colpi, potenzialmente pericolosi in un contesto affollato come quello del concerto, dove simili episodi possono generare reazioni di panico.