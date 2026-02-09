Da Mugnano al Super Bowl: il ballerino Antonio Spinelli danza con Bad Bunny

Dall’area Nord di Napoli a uno palchi più seguiti al mondo. Antonio Spinelli, ballerino originario di Mugnano, ha vissuto ieri una serata storica, esibendosi al Super Bowl nel corpo di ballo di Bad Bunny, regalando alla sua terra un motivo di grande orgoglio. La performance, trasmessa dal Levi’s Stadium di Santa Clara, ha celebrato la cultura latina con ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin e un messaggio di unità globale

Orgoglio area Nord: talento nato a Mugnano

Un percorso costruito con studio, sacrificio e talento, che ha portato il giovane artista dal territorio campano al tetto del mondo dello spettacolo internazionale. La partecipazione allo show del Super Bowl rappresenta una delle vette più alte della carriera di un ballerino, seguita da milioni di spettatori in tutto il pianeta.

Le collaborazioni con le star della musica pop

Nel suo curriculum figurano già collaborazioni prestigiose con star internazionali come Beyoncé e Dua Lipa, che lo hanno consacrato come uno dei talenti italiani più apprezzati nel panorama della musica pop mondiale.

Un esempio per i giovani del territorio

La sua storia dimostra che anche partendo da Mugnano e dall’area Nord di Napoli è possibile raggiungere l’Olimpo della musica internazionale, diventando un simbolo di riscatto, passione e successo per tanti giovani.