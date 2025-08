Ha solo 16 anni ma è già un “professionista” delle truffe agli anziani. È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ischia un minorenne originario di Melito di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante dopo aver raggirato un’anziana di 83 anni.

Da Melito a Ischia per truffare anziana: 16enne arrestato con 10mila euro e gioielli

Il copione, purtroppo ben collaudato: una telefonata da parte di un finto maresciallo annunciava l’arresto della figlia della donna, convincendola a pagare una finta cauzione. Il giovane si è presentato alla porta, incassando circa 10mila euro in contanti e alcuni gioielli. Solo in seguito, l’anziana ha scoperto la truffa parlando con la vera figlia e ha allertato i carabinieri.

Le ricerche sono scattate immediatamente. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il ragazzo – vestito con maglietta bianca e jeans tipo pinocchietto – è stato intercettato al porto, pronto a imbarcarsi per Napoli. Addosso aveva 150 euro e uno smartphone con chat compromettenti, foto del bottino e contatti salvati con nomi sospetti come “Arsenio Lupin”.

Le indagini hanno portato anche all’individuazione di un appartamento preso in affitto sull’isola, dove sono stati ritrovati 6.700 euro in contanti, una spilla d’oro e un orecchino riconducibili alla vittima. Nell’alloggio era presente anche un 33enne incensurato di Napoli, denunciato per concorso in truffa e ricettazione.

Il 16enne, già in prova in una comunità per una truffa simile a Roma, è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La sua “fuga” per continuare a truffare è finita. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri complici.