“E’ stata una pugnalata al cuore vedere decine di rose distrutte da Blanco”. A commentare la reazione di Blanco a Sanremo ai microfoni di Radio Marte è il flowers designer Espedito Rusciano, originario di Marano, uno dei fioristi ingaggiati per il Festival.

Da Marano a Sanremo, fiori distrutti da Blanco: la reazione di uno dei fiorai

“Ci ha fatto molto male vedere quelle immagini – ha detto il fioraio, contattato telefonicamente dal conduttore radiofonico Gianni Simioli -. Al di là di quante rose ci fossero, neanche una sola rosa va maltrattata“. Espedito, insieme al suo gruppo di lavoro, ha realizzato composizioni floreali che sono state allestite all’interno di Casa Sanremo e all’esterno del teatro Ariston, in particolare si è occupato di decorazioni per il red carpet.

Il gesto di Blanco è stato molto contestato dal pubblico presente in teatro, che lo ha ricoperto di fischi ed ha espresso il proprio dissenso quando Amadeus ha suggerito di farlo cantare di nuovo, visto che a scatenare la reazione violenta dell’artista sarebbe stata l’assenza di audio in cuffia.

Simioli ha poi domandato al fioraio maranese se fosse a casa, quando il giovane cantante ha letteralmente preso le rose presenti sul palco. “Ieri sera eravamo a casa, ma a Sanremo – ha risposto Espedito Rusciano -. Non sapevamo nulla, è stata una sorpresa per tutti. Non ci aspettavamo nulla del genere: è stata una vera e propria violenza”.