“Mixed by Erry – The Talk”, ad Aversa un evento sulla storia delle celebri cassette dei fratelli Frattasio

AVERSA (CE) – Il collettivo The Averserz, in collaborazione con Tozzabancone APS e Officina Sud, è lieto di presentare “Mixed by Erry – The Talk”, un evento dedicato al racconto della canzone italiana, di Sanremo e dell’incredibile epopea dei fratelli Frattasio.

L’appuntamento si terrà giovedì 12 marzo 2026, a partire dalle ore 19:00, presso i locali di F.Ili Bigotti – Generi Alcolici, sito in Via del Plebiscito n. 34 ad Aversa. Il talk vedrà la partecipazione di figure chiave che hanno studiato e vissuto in prima persona il fenomeno:

• Simona Frasca: Etnomusicologa (Università di Napoli Federico II) e autrice del volume “Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio”;

• Giuseppe Frattasio: Protagonista originale del marchio “Mixed by Erry”.

Moderato da:

Giovanni Savino & Nello Napolano: Autori del progetto The Averserz;

Nicola Barbato: Scrittore in rappresentanza di Tozzabancone.

L’incontro si propone di analizzare l’impatto culturale e sociologico delle celebri “cassette” nel panorama musicale italiano, partendo dal palcoscenico di Sanremo fino alla diffusione capillare nel tessuto popolare. Al termine del dibattito, l’evento proseguirà con “The After”: un momento di convivialità caratterizzato da una selezione di Special Cocktails e dall’ascolto di una playlist curata nello stile inconfondibile di Mixed by Erry.

Dettagli dell’evento:

• Data: 12 Marzo 2026

• Orario: 19:00

• Luogo: F.lli Bigotti, Via del Plebiscito 34, Aversa (CE)

• Organizzazione: The Averserz