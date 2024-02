Anche Rosaria Di Marino ha rappresentato il territorio dell’area nord di Napoli a Sanremo come massaggiatrice professionale all’interno del blindatissimo Villaggio del Festival di Sanremo.

Da Giugliano a Sanremo, Rosaria Di Marino è stata una delle massaggiatrici dei vip

Rosaria Di Marino, formatosi alla scuola Diabasi, una delle eccellenze italiane in materia, è stata selezionata per partecipare all’evento principe della musica italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio. Una quattro giorni nel corso della quale Rosaria è stata impegnata in un evento tutto riservato ai protagonisti a vario titolo della rassegna sanremese. Come l’anno scorso e gli anni passati, i grandi artisti della musica e gli ospiti del Festival beneficeranno degli autentici Massaggi Professionali a marchio Diabasi.

I massaggiatori selezionati sono stati suddivisi in due gruppi, ciascuno dei quali opererà a Villa Ormond all‘interno del villaggio del festival per alcuni giorni della kermesse. Nello specifico dovranno fare massaggi al viso o su tutto il corpo ad artisti e celebrità varie, rimanendo inoltre disponibili per massaggi a domicilio recandosi direttamente nelle stanze degli hotel dove alloggeranno i vari cantanti.

“Essere a Sanremo nella settimana del Festival della canzone italiana è praticamente come vivere in un mondo magico”, ha raccontato Rosaria. “È un evento che ti regala emozioni indescrivibili e allo stesso tempo ti consente di avere anche un’importante crescita professionale .

Dopo la Fashion Day di Milano ed il 74° Festival di Sanremo invito tutti a seguire la mia pagina Instagram @rosariawellness per essere sempre aggiornati sui prossimi eventi che non mancheranno di certo.”