Giugliano – Sanremo. Ancora un’altra partecipazione di fila che dal salone di via Aniello Palumbo di Giugliano “D’Alterio Parrucchieri” vede l’Hair stylist Michele confermato nello staff della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Per Michele D’Alterio si rinnova l’emozione di essere stato scelto ancora una volta: “Oramai dopo vari anni ritrovarmi a Sanremo mi fa sentire a casa, ma emotivamente è come se fosse sempre la prima volta, rispetto agli altri anni ho acquistato più esperienza, ciò mi ha permesso di eseguire il mio lavoro sempre al meglio! Ed essere qui è sempre un opportunità straordinaria”.

Il coeffier delle Star racconta il Festival della musica italiana da dietro le quinte: “Sara’ una settimana frenetica racconta – il mio lavoro inizia già dal lunedì, facciamo una programmazione insieme al mio staff, mi vengono assegnati alcuni artisti che seguirò fino alla fine del festival”.

Da parucchiere dei Vip, Michele ci racconta che inizia a curare i look dei vari artisti già dalla mattina in albergo, per le interviste e per i programmi televisivi, fino all’esibizione sul palco! “Ogni serata, dopo aver visto in anteprima gli abiti che indosseranno gli artisti per l’occasione, prima studio il look e lo stile e poi propongo l’acconciatura e il trucco e infine scegliamo insieme come procedere, alcuni cantanti mantengono sempre lo stesso stile, mentre altri si alternano con stili sempre diversi. ‎ Sono onorato di far parte di questo staff e ringrazio Patrizia Anno , Paolo De Maria e Diffitalia , per avermi dato questa opportunità e per la fiducia che ripongono in me come persona e professionista”.

