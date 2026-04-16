Da Giugliano a Milano, campione di “Latte Art” è il barman Giulio Maisto

Motivo di orgoglio per Giugliano. Giulio Maisto, noto barman di corso Campano, ha conquistato lo scorso febbraio il primo premio nel Campionato Italiano di “Latte Art” per il livello “nero”, il più complesso, durante la tappa di Milano. Una delle competizioni più prestigiose nel panorama della caffetteria italiana, in cui il professionista giuglianese si è distinto realizzando quello che è stato giudicato il cappuccino più bello e artistico della gara.

La giornata si è svolta all’insegna dell’alta competizione, con professionisti qualificati impegnati in prove tecniche che richiedevano precisione, concentrazione e grande abilità. Le valutazioni sono state effettuate secondo criteri rigorosi, a garanzia di un giudizio oggettivo e strutturato delle competenze.

Particolarmente significativa anche la presenza di molti partecipanti alla loro prima esperienza nel circuito, segno della crescente diffusione della disciplina e della volontà di confrontarsi con standard riconosciuti a livello internazionale. Il sistema LAGS si conferma così un punto di riferimento globale, capace di valorizzare metodo, qualità e preparazione tecnica dei professionisti del settore.