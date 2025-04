Da Giugliano a Casapesenna per minacciare l’ex: arrestato 50enne

Arrestato per atti persecutori il 50enne di Giugliano in Campania che, nel pomeriggio di ieri, per l’ennesima volta, si è recato sotto l’abitazione dei genitori dove la sua ex dimora per offenderla e intimorirla.

Si presenta sotto casa dei genitori dell’ex e la minaccia: arrestato 50enne di Giugliano

A chiamare i carabinieri è stata la stessa vittima che, già il giorno prima, per fatti analoghi, aveva sporto denuncia presso la Stazione di San Cipriano D’Aversa. In detta occasione i carabinieri, che pure erano intervenuti, non avevano trovato sul posto l’uomo che, prima del loro arrivo si era allontanato.

Così non è stato ieri perché al loro arrivo i militari dell’Arma lo hanno trovato fermo sotto casa dei genitori della sua ex, mentre ancora offendeva e intimoriva la donna che, affacciata dal balcone di casa, chiedeva al suo ex di allontanarsi e lasciarla in pace. Anche alla presenza dei carabinieri l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha continuato ad inveire contro la donna. Arrestato, è stato quindi condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.