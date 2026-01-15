Da Aversa alla Sardegna per mettere a segno truffe agli anziani. La tecnica, adoperata da un 35enne per il quale sono scattate le manette, è quella del “finto carabiniere”. Ad arrestarlo i Carabinieri – stavolta quelli veri – della Compagnia di Ghilarza, con l’ausilio della Compagnia normanna.

Da Aversa alla Sardegna per truffare gli anziani con tecnica del “finto Carabiniere”: arrestato 35enne

Nel mirino del 35enne e di un 37enne della provincia di Caserta – quest’ultimo arrestato lo scorso 19 dicembre – erano finite due persone anziane residenti a Nureci e Samugheo. A coordinare l’attività investigativa la Procura di Oristano. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali i militari hanno ricostruito gli spostamenti dei due, effettuati a bordo di un’auto presa a noleggio.

Finora sono due i colpi ricostruiti dagli investigatori. A Nureci, una signora era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei Carabinieri: uno dei due malviventi le aveva riferito che la sorella era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, con l’investimento di una donna incinta, intimandole di preparare 16mila euro in contanti per evitare gravi conseguenze. Un complice si sarebbe poi presentato a casa per ritirare la somma. Il piano, però, non andò in porto: a sventarlo i Carabinieri della stazione di Senis intervenuti tempestivamente sul posto.

A Samugheo, invece, i truffatori avevano fatto credere a un pensionato di essere coinvolto in una rapina nel Sassarese e di dover subire una perquisizione domiciliare. Per evitare conseguenze giudiziarie, gli era stato intimato di consegnare tutti i valori in suo possesso a un militare che di lì a poco sarebbe arrivato per un riscontro con la refurtiva. Con l’inganno, i truffatori sono riusciti a sottrarre alla vittima monili in oro e contanti per un valore di 12mila euro. Entrambi i malviventi sono stati identificati e arrestati. L’ultimo, il 35enne, è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.