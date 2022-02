Cutolo, in arrivo film internazionali su “o Professore”: la star è Johnny Depp

Al momento pare ci sia un accordo stabilito con la famiglia del boss di Ottaviano. Oltre agli americani, ci sono anche case di produzioni italiane interessate a realizzare un film su o’ Professore.

Si parla con insistenza di un soggetto di De Cataldo, che potrebbe vedere in campo come regista Michele Placido. La Rai di certo non resta a guardare. Avrebbe infatti manifestato l’intenzione di produrre un film sulla storia di Cutolo.

Stando a quanto emerso finora, il progetto Rai riguarda la permanenza ultradecennale di Cutolo nelle carceri, il suo ruolo di sindacalista dei diseradati a Poggioreale, il suo potere “mi- nisteriale” ad Ascoli Piceno, con la trattativa che portò al dissequestro di Cirillo nel 1981, fino all’intervento dell’allora Presidente della Repubblica Pertini di imporre il suo trasferimento nel supercarcere dell’Asinara.

Non solo cinema, ma anche letteratura. Alla fine dello scorso anno il magistrato Catello Maresca (oggi giudice di Corte di Appello e consigliere comunale di opposizione a Napoli) ha pubblicato Nco, le radici del Male. Un romanzo che potrebbe diventare punto di riferimento per le produzioni italiane ed essere riproposto, in chiave cinematografica, in almeno otto puntate.