Il ministro della difesa Guido Crosetto fa tappa a Caivano. Stamattina, il rappresentante dell’esecutivo di Meloni è in città per una serie di incontri istituzionali. Stamattina, Corsetto ha incontrare il commissario governativo per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano; poi ha eseguito un sopralluogo al cantiere del centro sportivo Delphinia in via Necropoli, la cui bonifica è affidata alle forze armate.

Crosetto a Caivano con don Patriciello: “Governo sta mantenendo gli impegni”

Accompagnato dallo stesso Ciciliano e il presidente di “Sport e Salute” Marco Mezzaroma, il ministro della difesa ha promesso il massimo impegno anche su altri fronti che riguardano Caivano. Il Comune a Nord di Napoli, sostiene Crosetto, “non è un modello ma una sperimentazione che vogliamo applicare in altre periferie”.

Il fondatore di Fratelli d’Italia ha poi incontrato don Maurizio Patriciello presso la chiesa di San Paolo Apostolo del Parco Verde. “Grazie per l’impegno che state mettendo per le periferie. Anche Papa Francesco l’ha ricordato e tra pochi giorni lo incontrerò insieme a don Coluccia. Il governo Meloni sta mantenendo gli impegni”, ha detto il parrocco ringraziando Crosetto della visita. L’ultimo giro di visite si concluderà in caserma, dove il rappresentante del governo si recherà a momenti per incontrare il capitano Antonio Maria Cavallo.