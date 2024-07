Sono tre le donne coinvolte nel crollo che ha interessato la Vela Celeste a Scampia ricoverate, in gravi condizioni, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nel pomeriggio l’ospedale napoletano ha diffuso un bollettino sanitario sulle loro condizioni. Due delle tre ricoverate versano in gravi condizioni.

Crollo Scampia, tre ferite ricoverate al Cardarelli: “Due donne in gravi condizioni”

La loro prognosi è strettamente riservata a causa dei gravi traumi subiti. Sono attualmente ricoverate in rianimazione presso il padiglione d’emergenza; mentre la terza paziente, che presenta un quadro clinico meno complesso, è stata trasferita alla struttura Trauma Center: ha riportato una frattura a un braccio, lo schiacciamento toracico e si trova in un forte stato confusione. La Direzione Sanitaria del Cardarelli ha attivato il supporto psicologico per i familiari delle pazienti ricoverate presso l’ospedale, avvalendosi dell’equipe di psicologi interni.

Gli altri feriti sono stati trasferiti all’ospedale del Mare, a Ponticelli. In totale sono quindici, compresi i due morti, le persone coinvolte nel crollo del ballatoio collegato al terzo piano della Vela Celeste. Dei 13 feriti, sette sono bambini. Attualmente i piccoli sono ricoverati all’ospedale del Cardarelli, hanno tra i 2 e gli 8 anni: due bambine versano in gravissime condizioni. Decisive saranno per loro, secondo i medici del nosocomio pediatrico, le prossime 72 ore.