Delle sette bambine ricoverate all’ospedale pediatrico Santobono dopo il crollo di un ballatoio della Vela Celeste a Scampia, due sono in gravissime condizioni.

Si tratta di due bimbe di 7 e 4 anni che presentano lesioni multiple del cranio e, attualmente, sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Le piccole sono: Anna, 4 anni; Annunziata, 8 anni; Patrizia, 6 anni; Greta, 2 anni; Mya, 4 anni; Morena, 10 anni e Suami, 2 anni.

7 bimbe ricoverate al Santobono dopo il crollo di Scampia: due sono gravissime

Nello specifico, come spiega il bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Santobono, la piccola Mya è stata sottoposta nella notte ad “intervento neurochirurgo per il monitoraggio della pressione intracranica, presenta emorragia subaracnoidea, fratture della teca cranica e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata”.

L’altra, Patrizia, ha una “frattura infossata cranica e grave edema cerebrale. È stata sottoposta ad intervento di craniectomia decompressa nella notte e impianto di sensore per il monitoraggio della pressione intracranica. Attualmente è emodinamicamente instabile e versa in condizioni cliniche gravissime con prognosi riservata”.

Il bollettino medico dell’ospedale

Altre tre piccole pazienti: B. M., B. S. e A. A., rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, hanno invece riportato “lesioni ossee importanti e sono attualmente ricoverate in ortopedia. Una per un trauma maxillo facciale con grave frattura infossata della sinfisi mandibolare e con frattura di femore esposta, un’altra con frattura chiusa del terzo distale dell’omero sinistro, l’ultima con frattura dell’omero sinistro scomposta prossimale”. Sono state però stabilizzate e saranno sottoposte in giornata a intervento chirurgico ortopedico.

Le ultime due, A. G. E A. A., rispettivamente di 2 e 4 anni, hanno riportato contusioni multiple con interessamento splenico, “trauma cranico e contusioni polmonari bilaterali, ricoverate in chirurgia d’urgenza sono state stabilizzate e, al momento, non presentano indicazioni chirurgiche”.

De Luca: “In ansia per i bambini, trasformazione Scampia deve andare avanti”

“A Scampia abbiamo registrato due decessi, la cosa più preoccupante riguarda il ricovero di otto bambini al Santobono credo in codice rosso. Garantiremo il massimo di assistenza, cura e attenzione ai bambini e ai familiari”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione della Teleriabilitazione, questa mattina, a Salerno. In merito alla trasformazione urbanistica che dovrebbe interessare anche Scampia, ha aggiunto: “Mi auguro che si vada avanti rapidamente”