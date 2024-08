Fuori pericolo di vita Patrizia, una delle due bimbe ridotte in gravi condizioni dal crollo del ballatoio della Vela Celeste. La bimba, di 7 anni, è stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santobono.

Napoli, fuori pericolo di vita Patrizia: va in degenza ordinaria. Mya resta invece in terapia intensiva

Insieme a Mya, la più piccola, di appena 4 anni, Patrizia era stata già estubata due giorni fa. Ora per lei arriva la notizia più importante: è fuori pericolo di vita e potrà seguire il decorso post-operatorio in degenza ordinaria.

Come spiega Il Mattino, invece, resta in rianimazione Mya, anche se oggi è in grado di respirare autonomamente. Per lei la prognosi resta riservata. Stabili ma in costante miglioramento le condizioni delle altre 5 bambine ricoverate in ortopedia e in Chirurgia di urgenza