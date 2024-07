Una piccola fiamma di speranza arriva dall’ospedale Santobono di Napoli. Le due piccole pazienti di 4 e 7 anni, Mya e Patrizia, ricoverate in terapia intensiva dal giorno del crollo del ballatoio, sono state estubate.

Napoli, Mya e Patrizia sono state estubate: si riaccende la speranza a Scampia

Come fanno sapere dall’ospedale, nella mattinata di oggi sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall’assistenza respiratoria, ovvero sono state estubate con “soddisfacente riscontro clinico strumentale”. Le loro condizioni ovviamente restano critiche e la prognosi riservata.

Per quanto riguarda, invece, le bambine ricoverate nel reparto di Ortopedia, A.A, di 9 anni, operata per la frattura dell’omero, “presenta un decorso post operatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone”.

B.M., di 10 anni, operata per la frattura pluriframmentaria del femore, “presenta un decorso ortopedico post operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che necessitano di stretto monitoraggio”. Infine, B.S., di 2 anni, operata per la frattura dell’omero distale, “presenta buon decorso post- operatorio e condizioni generali buone e stabili”.