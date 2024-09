Crollo di Saviano, lievi miglioramenti per Antonio Zotto. Stabile il piccolo Gennaro

Lievi miglioramento per Antonio Zotto, il padre 40enne rimasto gravemente ferito nel crollo della palazzina a Saviano, in provincia di Napoli, avvenuto domenica 22 settembre.

In quell’incidente hanno perso la vita la moglie Vincenza Spadafora, 41 anni, i due figli di 6 e 4 anni, e la nonna Autilia Ambrosino, 79 anni, che abitava al secondo piano. Antonio è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, i medici hanno riscontrato “lievi progressi”, ma la prognosi rimane riservata e c’è grande cautela da parte del personale sanitario.

L’uomo, 41 anni, è stato estubato martedì 24 settembre, dopo due giorni di ricovero, ma le sue condizioni restano gravi. Anche il figlio di 2 anni, terzo figlio della coppia, è ancora ricoverato presso l’Ospedale Santobono. I medici hanno escluso il pericolo di vita per il bambino, la cui situazione attuale non ha subito variazioni, come riportato da Fanpage.it. Il piccolo rimane sotto osservazione.