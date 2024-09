Il bilancio delle vittime dell’esplosione avvenuta lo scorso sabato in un condominio di vico Pace, a Forcella, è salito a tre. È morto anche Asraf Asraf, 60 anni, dopo giorni di lotta per la vita in seguito alle gravi ustioni riportate. L’uomo, infatti, era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Terapia Intensiva per Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, con ustioni su oltre il 65% del corpo, provocate dallo scoppio di una bombola di gas.

Crollo di Forcella, morto anche il terzo ferito

Asraf, originario del Bangladesh, è la terza vittima della tragedia, dopo i suoi due connazionali Badoul, 41 anni, e Kazi, 43, deceduti nei giorni scorsi. I tre stavano lavorando nell’appartamento che da lì a poco sarebbe diventato la loro casa. Una vicenda che mette in luce le difficili condizioni di vita di tanti lavoratori stranieri, spesso costretti a vivere in spazi minuscoli e privi di sicurezza, come monolocali affittati a cifre elevate, spesso senza servizi essenziali.

La Procura ha aperto un’inchiesta per disastro colposo. Intanto, dodici famiglie che abitavano nello stabile sono state sfollate e attendono il dissequestro per poter recuperare i propri effetti personali.