In memoria delle vittime della tragedia di Saviano, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio durante la partita contro il Palermo, valida per il secondo turno di Coppia Italia, in programma domani, giovedì 26 settembre, alle 21, allo Stadio Diego Armando Maradona.

Crollo a Saviano, il Napoli giocherà domani contro il Palermo con il lutto al braccio

Il club partenopeo ha deciso di omaggiare Autilia Ambrosino, 80 anni il prossimo ottobre che abitava al piano superiore dell’edificio, Vincenza Spadafora, 41 anni, mamma dei due bambini (Giuseppe, 6 anni, e Autilia Pia, 4 anni) morta con loro a seguito dello scoppio della palazzina avvenuta domenica scorsa, con un gesto simbolico: prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio. Inoltre, durante i funerali, il Napoli deporrà una maglia azzurra con il nome “Giuseppe” e il numero 10 sulla bara del piccolo tifoso.