Anche il prefetto Michele Di Bari ha fatto tappa a Casoria per fare il punto sull’emergenza abitativa dei 115 sfollati dopo il crollo di via Caovur. Di Bari ha sottolineato come il coordinamento tra Stato, Regione e amministrazione comunale abbia permesso l’evacuazione tempestiva di tutti i residenti, un intervento decisivo che ha evitato conseguenze più gravi e salvato vite umane.

Crollo a Casoria, incontro del prefetto Di Bari con gli sfollati: “Nessuno resterà solo”

Il prefetto ha inoltre spiegato che, per precauzione, sono stati effettuati controlli tecnici anche sugli edifici limitrofi a quello interessato dalla voragine, ribadendo che nessuno degli sfollati verrà abbandonato. Intanto proseguono i controlli e le verifiche dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco nella cavità ipogea oggetto del crollo per monitorare i livelli di infiltrazione d’acqua. La società concessionaria della rete idrica, Ottogas, ha avuto l’ordine, mediante ordinanza sindacale dello scorso 24 gennaio, di riparare tutte le eventuali perdite presenti in via Cavour che possano compromettere la stabilità dell’area. Soltanto al termine dei controlli e degli interventi sarà possibile valutare l’agibilità degli edifici per il rientro dei residenti nelle rispettive abitazioni.

Sul fronte giudiziario si muove infine la Procura di Napoli Nord. Il palazzo interessato dal crollo è sotto sequestro. I magistrati hanno aperto un fascicolo di inchiesta ipotizzando il reato di crollo di costruzione con potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Nel mirino della giustizia potrebbero finire i vertici di Ottogas.