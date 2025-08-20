Un uomo di 83 anni è deceduto durante lo scalo a Napoli della nave da crociera Marella Voyager, battente bandiera maltese. La vittima, di nazionalità britannica e originaria della Scozia, ha avuto un malore a bordo.

Crociera a Napoli finisce in tragedia, turista muore durante lo scalo

La Polmare è intervenuta tempestivamente sulla nave per gestire l’emergenza. La Marella Voyager, che avrebbe dovuto ripartire alle 17, è stata temporaneamente bloccata per consentire le indagini. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’ottantatrenne è deceduto per cause naturali. Dopo i rilievi, il pm ha autorizzato la liberazione della salma, consentendo alla nave di proseguire il suo itinerario.