«Io rispetto le emozioni delle persone, c’è massima attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti della memoria di Giogiò». ha risposto così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle polemiche nate in seguito alla sua decisione di assegnare un riconoscimento a Geolier.

Il sindaco di Napoli risponde alle critiche su Geolier dei genitori di Giovan Battista Cutolo

Sia Daniela Di Maggio che Franco Cutolo, rispettivamente madre e padre di Giovan Battista, 24enne tragicamente ucciso lo scorso agosto, hanno criticato in queste ore questa scelta reputando il rapper “impresentabile” e “idolo di ambienti tossici”.

Di Maggio, in particolare, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo per ricordare il figlio scomparso, si era detta indignata del fatto che si premiasse Geolier senza ricordare GiòGiò.

Il sindaco oggi ha però chiarito che l’amministrazione sta già da tempo lavorando per apporre una targa in memoria del 24enne lì dove è avvenuto l’omicidio. «Siamo in attesa dell’ultima autorizzazione da parte della Prefettura », ha riferito Manfredi.

«Messaggi positivi attraverso un lavoro inclusivo»

«Il ricordo di Giogiò – ha concluso il primo cittadino – continuerà ad essere forte a Napoli, ma in parallelo dobbiamo parlare con tanti mondi della città portando messaggi positivi perché solo attraverso un lavoro inclusivo riusciremo a veicolare i messaggi di legalità, di rispetto delle regole al mondo giovanile non solo napoletano ma ai tanti ragazzi che oggi vivono spesso modelli negativi».