“Smettiamola, per favore, con il campanilismo becero per cui poiché è napoletano noi napoletani dobbiamo auspicare che vinca Sanremo un impresentabile”. A parlare in un’intervista all’AGI è Franco Cutolo, il padre di Giovanbattista, il musicista ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto per uno scooter parcheggiato male.

Anche il padre di Giogiò contro Geolier: “È un impresentabile, è uno dei miti dell’assassino di mio figlio”

Anche il regista teatrale, come l’ex moglie Daniela Di Maggio, si è mostrato indignato per la premiazione al rapper di Secondigliano nella sala dei Bari del Maschio Angioino.

“Mito dell’assassino mio figlio”

“Geolier è uno dei miti dell’assassino di mio figlio e questo non mi sorprende”, prosegue il regista, anche se l’artista partenopeo andò ai funerali di Giovanbattista e lanciò un appello ai ragazzi per condannare l’omicidio.

”Ma è retorica, quel che conta è ciò che lui rappresenta: nel look, nel modo di parlare, nel modello che offre ai ragazzi della strada. Smettiamola, per favore, con il campanilismo becero per cui poiché è napoletano noi napoletani dobbiamo auspicare che vinca Sanremo un impresentabile“, aggiunge il padre di Giogiò.