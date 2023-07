Crispano in lacrime per l'ultimo saluto a Raffaele, in centinaia ai funerali del 20enne

È il giorno del dolore a Crispano. Si stanno svolgendo in queste ore i funerali di Raffaele Vergara, il 20enne morto una settimana fa mentre lavorava in fabbrica a Frattamaggiore, stritolato da una macina.

Funerali di Raffaele Vergara, lutto cittadino in 3 città

La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo nella chiesa di San Gregorio Magno a Crispano dove Raffaele viveva con la famiglia. “Dolore di un’intera comunità. Raffaele amava il lavoro perché amava la vita. Quando questo si interrompe, c’è un dolore indicibile che nessuna parola può consolare”, ha detto il vescovo. “La resurrezione di Gesù però è la promessa di una nuova vita. Vogliamo per questo essere anche il popolo di quella speranza che Raffaele possa rivivere, oltre che in noi, nella vita eterna”.

All’uscita del feretro, portato in spalla dagli amici, sono stati fatti volare centinaia di palloncini banchi e azzurri. La folla che ha poi seguito la bara in processione indossava la maglia di calcio di Raffaele con il numero 7 stampato sulla schiena.

Per l’occasione, il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, ha proclamato il lutto cittadino. Non soltanto la comunità crispanese, però, piange la morte di Raffaele Vergara: anche a Frattamaggiore, città in cui sorge la fabbrica in cui è morto il 20enne, il sindaco Marco Antonio Del Prete ha proclamato il lutto cittadino per oggi. Infine, la stessa decisione, quella di proclamare il lutto cittadino, è stata presa anche dal sindaco di Afragola, Antonio Pannone, dove Raffaele Vergara giocava a calcio.

La diretta