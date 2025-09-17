Marito e moglie arrestati per droga nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Caivano con il supporto dei militari del Reggimento Campania e delle unità cinofile di Sarno. Nel corso delle ispezioni è stato arrestato il 32enne Gianluca Capuano, già noto alle forze dell’ordine, insieme alla moglie di 23 anni, incensurata.

Crispano, droga e pistola in casa: arrestati marito e moglie

All’interno della loro abitazione i militari hanno rinvenuto un vero e proprio registro per la contabilità degli affari illeciti, oltre a 54 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. In un cassetto è stata inoltre trovata la chiave di un deposito poco distante dall’appartamento.

La successiva perquisizione del locale ha portato alla scoperta e al sequestro di una pistola Beretta calibro 7.65, con la matricola abrasa, caricata con sette proiettili e immediatamente pronta all’uso. L’arma sarà sottoposta alle verifiche balistiche. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato condotto in carcere, mentre la giovane moglie è stata posta agli arresti domiciliari.