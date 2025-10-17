Crisi in maggioranza a Villaricca, opposizione attacca: “Sindaco deve dimettersi, ha poca dignità politica”

“In Consiglio Comunale il Sindaco Gaudieri è andato ancora sotto. Propone l’inversione dei punti all’ordine del giorno e si ritrova senza numeri. Non è la prima volta che accade. In un paese normale, lo diciamo da mesi ormai, il Sindaco sarebbe già al protocollo. Gaudieri invece sta sovvertendo ogni regola, mistificando i fatti e mortificando le istituzioni. L’unica cosa che ha fatto è stato scappare dall’aula del Consiglio Comunale. Proprio lui che ha sempre tuonato “bisogna avere il coraggio di venire in Consiglio e parlare in Consiglio!”’. Così, in una nota, la minoranza dopo la crisi politica che si è aperta in maggioranza.

“Dopo la seduta, il primo cittadino ha annunciato: “Sto pensando di dimettermi”, ovviamente non ci crede nessuno, ha troppa paura che le dimissioni vengano accettate! Ma la cosa più esilarante è stata l’affermazione “è iniziata la campagna acquisti in vista delle prossime elezioni Regionali”. Proprio lui, che ha il copyright delle campagne acquisti depositato quando la maggioranza eletta democraticamente dagli elettori l’ha persa subito e per salvare la sua poltrona ne ha composta una nuova pescando tra le fila dell’opposizione nominandogli un nuovo assessore. Gaudieri è l’espressione autentica di un ribaltone e deve prendere atto che non è nata una nuova maggioranza perché alla guida del Comune c’è sempre lui, però senza numeri”, attaccano dall’opposizione.

“Semplicemente Villaricca ha un Sindaco che ha perso la fiducia del Consiglio e della città e non può incollarsi alla poltrona. Una Sindaco dotato di dignità politica, dopo che per salvarsi la prima volta ha portato a casa il ribaltone e si ritrova per l’ennesima volta bocciato, va dritto al protocollo appena finita la seduta. E qualsiasi altra giustificazione finisce solo nel mortificare ulteriormente Villaricca”, aggiungono.

“Ha portato questa città nel baratro, l’apertura del dissesto è alle porte, ma non si fa nulla, si pensa solo a spese inutili come dimostrano i 100.000 euro per aprire e chiudere le ville comunali per soli 3 mesi e che grazie alla nostra segnalazione è stata cancellata. Un sindaco che non ha alcuna visione per il futuro, che sta mortificando le istituzioni e calpesta la politica.

Tutto questo solo per restare incollato alla poltrona? Basta raschiare il fondo del barile. E, ci consenta Sindaco, c’è davvero poco da pensare. Si dimetta e liberi Villaricca. Per la prima volta farà l’interesse di questa città”, concludono dalla minoranza.