Due raid tra Qualiano e Giugliano. Torna l’allarme criminalità nell’area nord di Napoli. Questa notte ignoti hanno preso di mira il negozio “Anna Tammaro Le Bomboniere” sulla circumvallazione esterna e la “Bettola ‘a Rossa” a Qualiano.

Criminalità scatenata, due raid notturni tra Giugliano e Qualiano

Nel primo caso i ladri hanno agito con la tecnica della spaccata. Il locale si trova in via San Francesco a Patria, non distante dal ristorante Èlite Gran Cuisine già colpito una settimana fa da ignoti. Sul raid indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano.

L’altro negozio nel mirino della criminalità invece si trova a Qualiano, a una manciata di chilometri. Si tratta del negozio di gastromonia “Bettola Ca’ sta’ ‘a Rossa”, lungo corso Campano. In questo caso i malviventi hanno forzato l’ingresso e si si sono introdotti all’interno, dove hanno portato via portando via il registratore di cassa, bottiglie di vino e prosciutti. L’arrivo dei proprietari li ha poi messi in fuga. Non è escluso che ad agire possa essere stata la stessa banda. Indagini in corso.

Il commento della Confesercenti di Qualiano

In queste ore l Confesercenti di Qualiano ha diramato un comunicato stampa per commentare l’episodio: “Siamo tutti scossi e seriamente preoccupati per una situazione che è diventata davvero preoccupante. C’è l’assoluta necessità di una maggiore presenza sul territorio da parte delle Forze dell’ordine per contrastare la crescita dei furti negli esercizi commerciali a tutela dei commercianti già colpiti da una profonda crisi”. Chiedono a gran voce da “Confesercenti”. “La città – concludono – non può diventare ostaggio dei ladri e solo la presenza ed il pattugliamento diurno e notturno delle forze dell’ordine, può evitare il susseguirsi dei furti che tutti i giorni sono costretti a subire i commercianti”.