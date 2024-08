Il Napoli riceve il Parma al Maradona alle 20:45 per la terza giornata. L‘ambiente è completamente rinnovato dopo la vittoria con il Bologna e gli ultimi grandi colpi di mercato del Napoli. Lo stadio è praticamente pieno per supportare gli azzurri al secondo appuntamento casalingo. In attacco spazio ancora a Raspadori, mentre Lukaku si accomoda in panchina, scegliendo la maglia numero 11.

Conte conferma la formazione che ha battuto il Bologna

Poche le novità di formazione, chiare le scelte di Antonio Conte, che dovrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha battuto nettamente il Bologna domenica sera. Meret è confermato tra i pali, con la retroguardia affidata a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. La cabina di regia è nelle mani del solito duo Anguissa e Lobotka, con Mazzocchi confermato sulla destra. L’unico ballottaggio al momento è sulla sinistra, tra Olivera e Spinazzola, con l’uruguaiano al momento favorito. In attacco, Conte conferma Raspadori al centro, con Kvaratskhelia e Politano alle spalle come trequartisti. Per il Parma, rivelazione di questo inizio di stagione con 4 punti conquistati contro Fiorentina e Milan, Pecchia si affida alla stessa formazione che ha battuto il Milan.