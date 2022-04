Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano, secondo l’ultimo bollettino, 6.795 positivi, di cui 5.880 all’antigenico e 915 al molecolare. Il numero complessivo di test effettuati è pari a 39.728, di cui 28.995 antigenici e 10.733 molecolari. I decessi sono stati 6 nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri.

Il tasso di contagio è in calo: oggi, infatti, risulta pari al 17,10%, percentuale minore rispetto al 18,31% precedente.

Covid in Campania: quasi 7mila casi positivi

I positivi odierni, secondo il bollettino diffuso dalla Regione Campania, sono 6.795, di cui 5.880 all'antigenico e 915 al molecolare. I test sono stati 39.728, di cui 28.995 antigenici e 10.733 molecolari.

Sei i nuovi decessi nelle ultime 48 ore, a cui si aggiunge uno avvenuto precedentemente ma registrato ieri.

In merito ai posti letto, risultano 37 occupati in terapia intensiva su 581 disponibili (numero uguale a quello di ieri) e 708 occupati in degenza su 3.160 presenti (in calo di 6 unità).

SarsCov2, la nuova variante Xe

La notizia dell’esistenza della nuova variante Xe è stata diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “XE appartiene alla variante Omicron fino al momento in cui non saranno riportate differenze significative nella trasmissione e nelle caratteristiche della malattia, inclusa la gravità”, precisa l’OMS. Al momento, dunque, non la variante Xe non ha ancora guadagnato la definizione di variante ed è ufficialmente considerata un sottotipo, segnalato per la prima volta in Gran Bretagna lo scorso 19 gennaio.