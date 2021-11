Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano 493 positivi nelle ultime 24 ore su 29.252 test effettuati. I nuovi decessi sono 13: 5 nelle ultime 48 ore e altri 8 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Covid in Campania: il bollettino

I positivi nel bollettino odierno della Regione Campania sono 493 su 29.252 test effettuati. Un dato in rialzo rispetto a quello di ieri ma su un maggior numero di tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 48 ore sono 5 ma risultano anche altre 8 persone morte precedentemente ma registrate nella giornata di ieri.

Cala l’indice di contagio, come di solito accade dopo il fine settimana quando diminuisce il numero dei test esaminati. Se infatti ieri l’indice era pari al 3,46%, oggi è del 1,68%.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18 su 656 disponibili, queli di degenza invece 281 su 3.160 utilizzabili, tra posti letto Covid e offerta privata.

Procedere con la terza dose

Il numero di positivi in Campania e il tasso di contagio restano alquanto alti. L’allarme è stato lanciato anche dal presidente di Regione Vincenzo De Luca, che intende procedere con le terze dosi per evitare complicazioni nei prossimi mesi. Nella sua ultima diretta ha così affermato: “Da qui a un mese avremo una situazione più pesante perché cominceremo ad avere non solo una maggiore diffusione di contagio, ma anche l’emergere di fenomeni legati all’influenza stagionale. Qui dobbiamo stare attenti, perché se avremo da qui a un mese e mezzo l’esplosione della quarta ondata e l’esplosione dell’influenza noi avremo gli ospedali di nuovo ingolfati”.