Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano, nella giornata odierna, 7.537 i positivi del giorno, di cui 6.444 all’antigenico e 1.093 al molecolare. Il numero di test effettuati è stato pari a 42.085, di cui 30.065 antigenici e 12.020 molecolari. I decessi registrati sono stati 3 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma riportati ieri.

Covid in Campania: oltre 7.500 nuovi casi

I positivi del giorno sono 7.537, di cui 6.444 all’antigenico e 1.093 al molecolare. Il numero complessivo di test effettuati è stato pari a 42.085, di cui 30.065 antigenici e 12.020 molecolari. 3 i morti nelle ultime 48 ore e 3 quelli avvenuti prima ma registrati ieri.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 39 su 581 disponibili (in crescita di 5 unità rispetto a ieri) mentre quelli in degenza sono 720 su 3.160 a disposizione, tra posti letto Covid e offerta privata, in calo di 13 unità.

Il tasso di incidenza è al 17,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 18,16 di ieri.