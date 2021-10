Sono 206 i nuovi positivi su 29.445 tamponi processati in Campania nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’ìUnità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero sull’andamento dei contagi.

Covid in Campania, in calo il tasso di positività ma si contano 4 decessi

Il tasso di positività oggi si attesta allo 0,7%, in calo rispetto a ieri quanto l’indice di contagio era all’1,54%. Ci sono, purtroppo, anche tre decessi nelle ultime 48 ore. Una vittima, però, ha perso la vita in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri.

Nel bollettino l’unità di Crisi della Regione Campania segnala anche un sensibile calo dei ricoveri: attualmente ci sono 180 posti letto di degenza occupati, 5 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che, come ieri, sono 17.

Report vaccinati

Sono 4.234.159 i cittadini a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid. Di questi, 3.709.181 hanno ricevuto la seconda dose. Complessivamente sono 8.030.462 le dosi di vaccino somministrate in Campania. Per quanto concerne la terza dose, è stato sfondato in Campania il muro delle 80.000 inoculazioni: sono, infatti, 87.122 le dosi somministrate agli anziani, ai soggetti più fragili e al personale sanitario.