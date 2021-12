Covid in Campania: i dati di oggi riportano che i nuovi positivi sono 1.665 su 36.340 test effettuati. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 11.

Covid in Campania: i dati di oggi

Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano 1.665 positivi su 36.340 test effettuati. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 11. Il tasso di contagio è del 4,58%, in risalita rispetto al 4,25% di ieri.

In merito ai posti letto su base regionale, sono 26 attualmente i posti occupati su 656 disponibili (numeri in aumento di una sola unità rispetto a ieri), mentre quelli di degenza (tra posti letto Covid e offerta privata) sono 345 su 3.160 disponibili. In questo caso, si registra un calo di 3 unità.