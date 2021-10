Dramma al Monaldi di Napoli, Costanza Imposimato muore a 36 anni. Era della Valle Caudina, la giovane, ex vigilessa ausiliare a Santa Maria a Vico, deceduta questa notte all’ospedale napoletano dopo 20 giorni di coma.

Dramma all’ospedale di Napoli

Costanza, come riporta il sito IlCaudino, era affetta da problemi cardiaci già dalla nascita. Qualche mese fa un brutta infezione al pacemaker l’ha costretta al ricovero in ospedale. La situazione è subito degenerata. La giovane è entrata in coma e questa notte il suo cuore ha smesso di battere.

Conosciuta da tutti come una ragazza dolce e solare, Costanza non si è mai arresa, nonostante la malattia. Tra 3 giorni sarebbe stato il giorno del suo compleanno e avrebbe compiuto 37 anni. Decine i messaggi di cordoglio spuntati sui social per ricordare la ragazza.