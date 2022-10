Scalata in bici da Melito all’eremo dei Camaldoli. Un’iniziativa importante, quella che si terrà domani, a cui parteciperanno oltre 100 ciclisti, in rappresentanza di una trentina di società regionali. Si parte alle 8 e 30 dalla sede del Municipio di Melito. La corsa attraverserà i quartieri di Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano, Rione Alto, Vomero – Arenella.

Corsa in bici da Melito ai Camaldoli: l’iniziativa a favore della mobilità sostenibile

Al traguardo, posto nel piazzale dell’eremo collinare, saranno assegnate le medaglie del campionato regionale della montagna del Centro sportivo italiano. L’evento è inserito nella campagna Pedalando verso il futuro di Oceanus, l’organizzazione internazionale che ha scelto per il 2022 la città di Napoli per promuovere, attraverso alcune iniziative, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo. L’organizzazione è curata dalla società sportiva Cavalieri di Melito, presieduta dal ciclista Rosario Avolio, con il patrocinio dell’Ente locale e dell’Ottava Municipalità del Comune di Napoli.