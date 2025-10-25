Un colpo violento, una coppia terrorizzata nella propria abitazione e un bottino da oltre 64 mila euro. Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato due uomini di nazionalità albanese, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona in concorso.

Coppia sequestrata e rapinata in casa: due arresti tra Parete e Caserta

L’operazione è scattata questa mattina nei comuni di Caserta e Parete, dove i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria C.V., su richiesta della Procura.

L’inchiesta, coordinata dalla stessa Procura e condotta dal Reparto Operativo dell’Arma tra novembre 2023 e giugno 2025, ha permesso di individuare i presunti autori del sequestro e della rapina avvenuti il 28 novembre 2023 a Macerata Campania, ai danni di due coniugi italiani.

Le vittime furono immobilizzate, imbavagliate e minacciate con una pistola, mentre i rapinatori portavano via denaro e gioielli in oro. Il giudice, ritenendo fondati gli indizi di colpevolezza e la necessità di misure cautelari, ha disposto per entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere. Le indagini restano aperte per verificare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.