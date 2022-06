Avevano solo rimproverato un ragazzino che stava facendo i suoi bisogni in strada, davanti a tutti. La reazione, però, non è stata delle migliori: una coppia di 50enni è stata malmenata e aggredita dal giovane e da due amici. E’ successo in via Palli, a Torino.

Rimproverano ragazzino che fa pipì in strada: picchiati e malmenati

Secondo quanto spiega La Stampa, la coppia – un uomo milanese e una donna torinese di 50 anni – stavano rientrando a casa in via Palli quando si ritrovano un ragazzo che fa pipì in strada, sul marciapiede. Nessun contegno, nessuna inibizione, alle 16 del pomeriggio, alla luce del sole. Con lui c’erano due amici che, alla vista dei passanti sono scoppiati a ridere. «L’ho rimproverato. Gli ho fatto notare che certi bisogni non si fanno in mezzo alla strada, che ci sono i bar», spiega la donna. «Ho preso il cellulare per chiamare la polizia».

Tuttavia, anziché scusarsi, i tre cominciano a inveire contro la 50enne a insultarla: «Pensa agli affari tuoi». Interviene il compagno della donna, che cerca di difenderla. Ma dalle parole si passa ai fatti e ne nasce una rissa. La donna viene spinta a terra, poi contro un’auto. Lui viene pestato dal branco, colpito da una raffica di calci e pugni. Medicato al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, ora ha un occhio livido, una frattura allo zigomo e il naso rotto. E’ stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Lo sfogo

«Ho 50 anni e sono della generazione del “per favore” e “mi scusi” – spiega Marta -. Quando gli adulti mi facevano notare un atteggiamento inappropriato, stavo in silenzio. Questi ragazzi avranno avuto a malapena 18 anni, facevano la pipì sul marciapiede. Mi sono rivolta a loro con educazione e questo è stato il risultato». I tre hanno aggredito la coppia e poi sono fuggiti. «Ad uno era caduto il cellulare. È tornato a raccoglierlo, poi è corso via» racconta.