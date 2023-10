Il Giugliano passa al secondo turno di Coppa Italia. Benevento battuto ai rigori allo stadio Vigorito e buona la prima per mister Valerio Bertotto, alla prima panchina gialloblu. I tigrotti scendono in campo col 4-3-3. La strega sembra provarci di più nel primo tempo ma con poca precisione.

Coppa Italia, Giugliano passa ai rigori a Benevento. Buona la prima per Bertotto

Si va all’intervallo col risultato di 0-0. Il match si sblocca nella ripresa ed a firmare la rete è l’uomo più attesa, Alessandro Marotta che si libera dalla marcatura e sigla il vantaggio. Passano però pochi minuti e il Giugliano pareggia di conti: respinta corta della retroguardia giallorossa su corner e Yabre si fa trovare pronto dal limite con un sinistro potente (complice anche un deviazione).

Si va quindi ai supplementari. Dopo 7 minuti Benevento in 10, espulso il neoentrato Masella per un brutto intervento su Gladestony. Il Giugliano passa in vantaggio con Caldore, che raccoglie una perfetta punizione dalla destra e di testa gonfia la rete. Ad inizio secondo tempo supplementare ristabilita parità numerica, fuori Stabile per doppio giallo.

A tempo quasi scaduto, però, Don Bolsius segna il 2-2. Ai rigori si va ad oltranza. Per il Benevento fatali gli errori di Simonetti e Viscardi, per il Giugliano rigore decisivo ancore del difensore Caldore. Secondo turno di coppa il giorno 11 novembre al De Cristrofaro contro il Latina. Ed ora per i ragazzi di mister Bertotto testa al campionato: domenica pomeriggio arriva il Taranto di Eziolino Capuano.